Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü banka çalışma saatleri

Arefe günü bankalar açık mı? sorusu para gönderecek veya alacak kişilerce araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışmalarına ara verecek. EFT ve Havale işlemlerinden bankalar işlem ücreti alacak. Ya da ödemeler 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacak. Peki, Arefe günü bankalar kaça kadar açık? İşte Ramazan Bayramı ve Arefe gününde bankaların çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?



Resmi tatil günlerinde bankalar tam gün kapalı oluyor. Arefe günlerinde ise öğle saatine kadar bankalar müşteri kabulüne devam ediyor. İşte Arefe günü bankaların çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?



Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde bankalar kapalı olacaklar. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra bankalar kapanacak. Bankalar bugün saat 13.00'a kadar açık olacak.

Kamu ve özel bankaların şubeleri 20 Nisan Perşembe öğleden sonra kapanacak. 3,5 gün sürecek olan bayram süresince hizmet vermeyecek. Banka şubeleri 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

AREFE GÜNÜ BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ



Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.

Arefe günü yarım gün olarak kabul edildiği için bankalar yarın öğle vaktine kadar hizmet vermeye devam edecek. Mobil bankacılık işlemlerinden olan EFT ve Havale ise bankaların kapanış saatine kadar yapılabilecek.