İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4068
  • EURO
    21,2696
  • ALTIN
    1244.26
  • BIST100
    5010.69
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü banka çalışma saatleri
Güncel

Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü banka çalışma saatleri

Arefe günü finansal işlem yapmak isteyenler Arefe günü bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Ramazan Bayramı arifesi bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Resmi kurumlar Arefe gününde yarım gün mesai yapıyor. Peki Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü banka çalışma saatleri

20 Nisan 2023 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü banka çalışma saatleri
ABONE OL

Arefe günü bankalar açık mı? sorusu para gönderecek veya alacak kişilerce araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışmalarına ara verecek. EFT ve Havale işlemlerinden bankalar işlem ücreti alacak. Ya da ödemeler 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacak. Peki, Arefe günü bankalar kaça kadar açık? İşte Ramazan Bayramı ve Arefe gününde bankaların çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde bankalar tam gün kapalı oluyor. Arefe günlerinde ise öğle saatine kadar bankalar müşteri kabulüne devam ediyor. İşte Arefe günü bankaların çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde bankalar kapalı olacaklar. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra bankalar kapanacak. Bankalar bugün saat 13.00'a kadar açık olacak.

Kamu ve özel bankaların şubeleri 20 Nisan Perşembe öğleden sonra kapanacak. 3,5 gün sürecek olan bayram süresince hizmet vermeyecek. Banka şubeleri 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

AREFE GÜNÜ BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.

Arefe günü yarım gün olarak kabul edildiği için bankalar yarın öğle vaktine kadar hizmet vermeye devam edecek. Mobil bankacılık işlemlerinden olan EFT ve Havale ise bankaların kapanış saatine kadar yapılabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.