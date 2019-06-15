27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) Chennai-Londra seferini yapan tarifeli uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden 211 yolcusuyla hareket eden "Boeing 787" tipi tarifeli uçağın motorunda sefer sırasında arıza meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, İstanbul'a zorunlu iniş için izin istedi. Kuleden izinlerin alınmasının ardından uçak, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Terminale alınan yolcular arasında bulunan Hintli Karthik Veluchamy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın teknik problemlerden dolayı gecikmeli havalandığını, kalktıktan yaklaşık 3 saat sonra da sağ motorda yağ arızası meydana geldiğinin söylendiğini belirtti.

Veluchamy, uçağın sağ motorunda yağ sızıntısı nedeniyle İstanbul'a indiklerini ifade ederek, "Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. İstanbul'a bizi almak için yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik." diye konuştu.

Apronda park edilen uçakta yapılan kontrollerde sağ motorunun yağ ikazı verdiğinin tespit edildiği, yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

Kümese güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce şok oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu

Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu

YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

İmar planları iptal edildi, şehirde tüm inşaatlar durdu

İmar planları iptal edildi, şehirde tüm inşaatlar durdu

Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

15 bin yavru 'kreş'te uçuşa hazırlanıyor...

15 bin yavru 'kreş'te uçuşa hazırlanıyor...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Ayak kokusundan kurtulun! İşte doğal yöntemler...

Ayak kokusundan kurtulun! İşte doğal yöntemler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA