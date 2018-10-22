Arızalanan gemi İstanbul Boğazı’nda römorkörlerle geçirildi
Rus bayraklı “Omul” isimli tanker römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı’nda geçirildi.
- İHA
Karadeniz’de arızalanan Rus bayraklı “Omul” isimli tanker, Panama bayraklı “Horoz” isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.
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