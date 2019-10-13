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Arjantin'den İzmir'e getirilen 7 kilo kokain ele geçirildi

Arjantin'e önce İstanbul'a ardından da İzmir ve getirilen kargo içerisindeki 7 kilo kokain, polis ekiplerinin operasyonu ile ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

  • Muammer Başkan / TürkMedya
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Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve  organizasyonların deşifre edilmeleri ve suç unsuru maddeler ile birlikte yakalanmaları amacıyla yapılan çalışma neticesinde, İstanbul'da İzmir'e uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. 3 Ekim tarihinde, İstanbul Yeni Havalimanı Gümrüğünde Arjantin’ den gelen kargo kolisi içerisinde 7 kilo kokain maddesi ele geçirildi.  Kargo İstanbul'da İzmir  Gümrüğü'ne getirilirken, kargoyu İzmir’de teslim almaya gelen iki şahis, tedbirler sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklanırken bir diğer şahıs ise adli kontrol şartı şle serbest bırakıldı.

MSB´den anlamlı paylaşım: Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için!

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