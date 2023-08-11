İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0487
  • EURO
    29,6194
  • ALTIN
    1664.66
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy'de cam üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Güncel

Arnavutköy'de cam üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de cam üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 14'üncü saatte kontrol altına alındı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Arnavutköy'de cam üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı
ABONE OL
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan, giriş katı matbaa olarak kullanılan, diğer katları ise 5 bin metrekare alana kurulu PVC cam üretim tesisi olan 5 katlı fabrikanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin, binanın içerisine yayılan alevlere müdahalesi sabahın erken saatlerinde başladı. Çalışmalara destek vermek için takviye itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Jandarma ve zabıta ekipleri ise fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin dönüşümlü sürdürdüğü söndürme çalışmalarında, binanın bazı bölümlerindeki PVC panelleri yangının çıktığı bölgeden forkliftlerle uzaklaştırıldı.

Ekipler, binada oluşan yoğun dumanın tahliyesini sağlamak için alt katlardaki camları kırdı.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Çalışmalar yaklaşık 14 saat sürdü

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 14 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

  • Arnavutköy yangın
  • cam üretim tesis
  • yangın çıktı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.