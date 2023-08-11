Arnavutköy'de cam üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan, giriş katı matbaa olarak kullanılan, diğer katları ise 5 bin metrekare alana kurulu PVC cam üretim tesisi olan 5 katlı fabrikanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin, binanın içerisine yayılan alevlere müdahalesi sabahın erken saatlerinde başladı. Çalışmalara destek vermek için takviye itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Jandarma ve zabıta ekipleri ise fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin dönüşümlü sürdürdüğü söndürme çalışmalarında, binanın bazı bölümlerindeki PVC panelleri yangının çıktığı bölgeden forkliftlerle uzaklaştırıldı.

Ekipler, binada oluşan yoğun dumanın tahliyesini sağlamak için alt katlardaki camları kırdı.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Çalışmalar yaklaşık 14 saat sürdü

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 14 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.