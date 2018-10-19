Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arnavutköy'de cinayet: Karısını ve iki çocuğunu öldürdü

Arnavutköy'de evlerinde boğazları kesilmiş halde bulunan Suriye uyruklu kadın ve 2 çocuğu öldü, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babanın, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde Suriye uyruklu aile, yakınları tarafından evlerinde boğazları kesilmiş halde bulundu.

Bunun üzerine, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne N.H. ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı baba E.İ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Babanın eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çin´de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü

Çin´de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA