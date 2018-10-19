Arnavutköy'de cinayet: Karısını ve iki çocuğunu öldürdü Arnavutköy'de evlerinde boğazları kesilmiş halde bulunan Suriye uyruklu kadın ve 2 çocuğu öldü, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babanın, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.