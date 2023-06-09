Arnavutköy'de dehşet! Ayrı yaşadığı eşini öldürdü

Polis ekipleri, dün Arnavutköy Devlet Hastanesine silahla vurulmuş halde gelen yaralı F.Ö'nün (40) hayatını kaybetmesi üzerine çalışma yaptı.

Maktulün karısı A.Ö. (41), olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine, ayrı yaşadığı eşinin kendisine baskı kurduğunu, dövdüğünü ve üzerine kuma getirdiğini iddia ederek, olayı kendisinin geçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelinin oğlu F.Ö. de karakola giderek teslim oldu.

Polis ekipleri, olay sırasında orada oldukları ve 34 NK 3281 plakalı araçla kaçtıkları tespit edilen B.Ö. ile E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşamını yitiren F.Ö. ile şüphelilerin çeşitli suç kayıtları olduğu belirtildi.