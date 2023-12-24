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Arnavutköy'de feci ölüm: İşçi metrelerce yüksekten beton silosuna düştü

Arnavutköy'de beton santrali silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Arnavutköy'de feci ölüm: İşçi metrelerce yüksekten beton silosuna düştü
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Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde hazır beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşanan olayda Ersin Koran (39) isimli işçi, bakım yapmak için metrelerce yükseklikteki beton santrali silosuna tırmandı. Çalışırken dengesini kaybeden Koran, silonun içerisine düştü. Olayda feci şekilde hayatını kaybeden Koran'ı çıkarmak için ekipler seferber oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden işçi itfaiye yardımı ile düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastane morguna kaldırılan işçi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

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