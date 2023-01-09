İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7714
  • EURO
    20,0615
  • ALTIN
    1133.07
  • BIST100
    5341.96
Güncel

Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında yangın

Arnavutköy'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 06:44 - Güncelleme:
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında yangın
ABONE OL

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geniş bir alana kurulan kauçuk fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri gönderildi.

Çevre ilçelerden de çok sayıda takviye itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikadaki yangın, yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.

Güçlükle söndürülen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da yaşanan fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.