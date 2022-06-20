Arnavutköy'de korkutan yangın

Hadımköy, Atatürk Sanayi Bölgesi'nde kozmetik fabrikasının önünde istiflenen parfüm, deodorant, sinek ilacı ve sprey gibi ürünlerin nakliyesi sırasında saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası geniş alana yayılan sprey kutuları, fabrika çalışanları ve iş makinesi yardımıyla toplandı. Yangının çıktığı bölge havadan görüntülendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika önünde park halindeki 5 araç hasar gördü.