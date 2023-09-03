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Arnavutköy'deki feci kazada 4 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

3 Eylül 2023 Pazar 01:15 - Güncelleme:
Arnavutköy'deki feci kazada 4 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Adem T. idaresindeki 34 AES 13 plakalı otomobil ile Selami Ç. yönetimindeki 59 AFZ 245 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurduktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 1'i bebek 4 yaralı, itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırın ön bölümünde hasar oluştu.

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