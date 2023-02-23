Arnavutluk, deprem bölgelerine yardım tırları göndermeye devam ediyor

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda, Değişik Bir Hafta Sonu Vakfının desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için yatak, ısıtıcı, çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlar toplandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketinden sonra Arnavutluk'tan insani yardım malzemelerinin sevkinin devam ettiğini söyledi.

Arnavutluk devletine, hükümetine ve halkına teşekkür eden Atay, "Bugün de Değişik bir Hafta Sonu Vakfının organizasyonunda 2 tırı daha uğurlayacağız." dedi.

Vakfın İcra Müdürü Arber Hajdari, tırlarda acil yardım malzemelerinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'ye başka yardımlar göndermek için her nerede olursa olsun tüm Arnavutlarla birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hajdari, toplanan yardımların değerinin 100 bin dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda bugüne kadar Arnavutluk'tan Türkiye'deki deprem bölgelerine 7 tır yardım gönderildi.