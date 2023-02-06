Artçı depremler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve çevre illerde dahi çok büyük hasara neden olan afet sonrası sorgulanmaya başlandı. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlar, artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle hasarlı binalarda oluşabilecek çökme tehlikesi açısından evlere girmemesi konusunda uyarıldı. Peki artçı depremler ne zaman biter? Artçı deprem büyük olur mu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. Bölgede 4. seviye alarm verildi. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar oluştu. Artçı depremler sürüyor.

78 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ!



AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 78 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi.

Gaziantep-Kahramanmaraş sınırında meydana gelen depremin ardından 6.6 büyüklüğünden 5.6, 5.2 şiddetlerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere toplam 78 artçı meydana geldi.

Bölgede çok sayıda artçı deprem yaşanırken; Vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman biteceğine dair konuları araştırmaya koyuldu. İşte artçı depremlerle ilgili merak edilenler...

ARTÇI DEPREM BÜYÜK OLUR MU?



Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılardır. Artçı depremler, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü ana depremden daha düşüktür.

Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkmışsa da, öncü depremler çok daha seyrek olarak gözlenmiştir. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir.

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?



Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır.

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre; Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da.