Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Türkiye fay hattı sorgulama E-Devlet

Fay hattı sorgulaması, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük deprem sonrası gündeme geldi. Vatandaşlar, yüzlerce evin hasar gördüğü depremin ardından evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı. Türkiye fay hattının nerelerden geçtiği, AFAD'ın hazırladığı haritada yer alıyor. AFAD'ın E-Devlet bağlantısı üzerinden deprem Haritası fay hattı sorgulamasıyla aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz. Peki Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte Türkiye fay hattı sorgulama E-Devlet sayfası

'EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?'



Türkiye'de gerçekleşen depremlerde ilk akla gelen sorulardan biri 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' oluyor. Son dönemlerde daha sık artan ve can kayıplarına sebep olan depremlerin ardından hizmetine sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulamaları ile vatandaş yaşadığı bölgenin fay hatlarını ve deprem tehlikesini görebiliyor.

Evinizin bulunduğu yerin altında fay hattı olup olmadığını MTA'nın sitesinde yer alan sistem üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e- Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde oluşturulan fay hatları haritası kullanıma sunuldu. AFAD'ın hazırlamış olduğu Türkiye fay hattı sorgulama sisteminde, ayrıntılı verilerle mahalle mahalle deprem risk haritası hazırlandı. 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını aşağıdaki E-Devlet Türkiye fay hattı sorgulama bağlantısı üzerinden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET



Türkiye Fay hattı Haritası üzerinde renkler açık sarıdan, koyu kırmızıya doğru tonlar ile belirlenmiş. Açık sarı en az riskin olduğu yeri belirtirken, koyu kırmızı en riskli bölgeleri göstermektedir.

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



1-https://tdth.afad.gov.tr üzerinden E-Devlet kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

2-Karşınıza "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" açıldıktan sonra sol üst köşede yer alan "Adres Sorgulama" linkine tıklayarak adres bilgilerinizi seçiniz.

3- İl, ilçe, köy ve mahalle bilgilerinizi giriniz. Seçim yaptıktan sonra harita sorguladığınız bölgeye yakınlaşacaktır.

4- Bölgenin renk tonu ile fay hattı ve tehlike durumu ile ilgili bilgiye buradan sahip olabilirsiniz.