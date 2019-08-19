İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi.

Yaman, bina girişinde, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada açıklama yapan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti.

Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." ifadelerini kullandı.