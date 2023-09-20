İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0417
  • EURO
    28,9317
  • ALTIN
    1678.05
  • BIST100
    7842.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Artvin'de 3 köy karantinaya alındı! Çalışma başlatıldı
Güncel

Artvin'de 3 köy karantinaya alındı! Çalışma başlatıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alındı. Karantina kararı sonrası sahipli köpeklerin de aşılanması için çalışma başlattı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Artvin'de 3 köy karantinaya alındı! Çalışma başlatıldı
ABONE OL

İlçeye bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan M.G'ye ait köpeğin, sahibini ısırıp çevredeki köpekle boğuşmasından sonra ölmesi nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince köpekten alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş Köylerini karantinaya aldı.

Ekipler söz konusu üç köydeki sahipsiz köpeklerin toplanarak en yakın barınma merkezine götürülmesi, sahipli köpeklerin de aşılanması için çalışma başlattı.

Öte yandan köpek tarafından ısırılan M.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin ardından evinde gözetim altına alındığı öğrenildi.

  • kuduz tespiti
  • köy karantinası
  • köpek aşılama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.