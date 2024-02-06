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Güncel

Artvin'de heyelan riski nedeniyle 3 bina sahipleri tedbiren evlerinden çıkarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 binanın sakinleri tahliye edildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 17:33 - Güncelleme:
Artvin'de heyelan riski nedeniyle 3 bina sahipleri tedbiren evlerinden çıkarıldı
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Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ilçede bazı noktalarda heyelana ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.

Contarlı, Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 binada yaşayanları toprak kaymalarına bağlı oluşan heyelan riski nedeniyle tahliye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı, can güvenliklerini sağlamak amacıyla tedbiren evlerinden çıkarttık. Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı akrabalarının yanına gitti, bir kısmını da kamu kurumlarımızın misafirhanelerine yerleştirdik. Evlerin genel durumunda şu an için bir sorun görünmüyor. Ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirimizi aldık."

Borçka-Hopa ile Borçka-Murgul kara yollarının bazı kesimlerinde de heyelan meydana geldiğini ifade eden Contarlı, ulaşımda yaşanan aksamanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktardı.

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