Artvin'de kahreden kaza: Karne aldığı gün kamyonet çarptı, annesi ile can verdi

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı.

Kamyonet çay bahçesine devrilirken, kaza sonrası bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde anne Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün de yaralandığı tespit edildi.

Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Anne ve oğlunu hayattan koparan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN KARNE ALMIŞTI

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Ömer Nazım Külünk'ün bugün karne heyecanı yaşadığı öğrenildi.



İlçeyi yasa boğan kaza sonrası Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, genç yaşta hayatını kaybeden Ömer Külünk için taziye mesajı yayınladı.