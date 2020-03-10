10 Mart 2020 Salı 07:37 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 07:37

Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yaptığı açıklamalar ile merak edilen Arzu Yanardağ hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde Nejla- Ferruh Yanardağ çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamlayan Yanardağ,bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra Türkiye'nin en başarılı podyum mankenlerinden biri olmuştur.

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde Nejla- Ferruh Yanardağ çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğretimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamlayan Yanardağ,bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra Türkiye'nin en başarılı podyum mankenlerinden biri olmuştur. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünde oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Mankenliğinin yanı sıra Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgar, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizi, film ve müzik kliplerinde oynamıştır. Oyuncu en son Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterine hayat vermiştir.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)

2015 - Küçük Gelin 3. Sezon (Bahar) (TV Dizisi)

2014 - Uykusuz Rüya (Sinema Filmi)

2014 - Gölgedekiler (Banu) (TV Dizisi)

2014 - Delisin! Delisin! (Aslı) (Sinema Filmi)

2014 - Galip Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Koğuş Akademisi (Kamuran) (Sinema Filmi)

2013 - Aşk Ağlatır (Sinema Filmi)

2011 - Komik Bir Aşk Hikayesi (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Kolpaçino: Bomba (Sale) (Sinema Filmi)

2011 - Aklın Başına Gelsin (Şermin) (TV Dizisi)

2010 - Kalp Ağrısı (Ece) (TV Dizisi)

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Canan) (Sinema Filmi)

2008 - Zülfikar (Gülce) (TV Dizisi)

2008 - Rüzgar (Özlem) (TV Dizisi)

2007 - Hakkını Helal Et (Perihan) (TV Dizisi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Filiz) (TV Dizisi)

2006 - Umut Adası (Vildan) (Sinema Filmi)

2006 - Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi)

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sibel) (Sinema Filmi)

2005 - Satıcı (Güllü) (TV Filmi)

2005 - Geçmiş Zaman Elbiseleri (TV Filmi)

2005 - Eylül (Vera) (TV Dizisi)

2005 - Düşler ve Gerçekler (Pınar) (TV Dizisi)

2005 - Cumbadan Rumbaya (Cemile) (TV Dizisi)

2005 - Bir Salkım Üzüm (Lale) (TV Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Bahar) (TV Dizisi)

2004 - Tatil Aşkları (Hülya) (TV Dizisi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (Zuhal) (Sinema Filmi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Yıldız) (TV Dizisi)

2000 - Ozanlar Yaylası (Sinema Filmi)

2000 - Oyun Bitti (Sinema Filmi)

2000 - Hayat Bağları (Nurgül) (TV Dizisi)

2000 - Dedelerimi Evlendirirken (Bülbül) (TV Filmi)

1999 - Asansör (Savcı) (Sinema Filmi)

1998 - Unutabilsem (Arzu) (TV Dizisi)

1991 - Aile Bağları ( ) (TV Dizisi)