Bedelli askerlik yerleri belli oldu. Asker adayları, Celp dönemleri ile birlik yerlerini e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecekler. Asal Sevk başvurusu yapmak isteyenler ise e-Devlet üzerinden ASAL Sevk İşlemleri menüsüne girerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki Asal sevk başvurusu nedir? Asal sevk başvurusu ne zaman yapılır? İşte Asal sevk başvurusu ile ilgili merak edilenler...

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?



Asal sevk başvurusu, yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü için gerekli belgelerin alınması için yapılan işlemdir.

ASAL SEVK BELGESİ NEDİR?



Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgesini almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmek gerekir.

Asal Sevk başvurusu yapmak isteyen adaylar, e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra ASAL Sevk İşlemleri menüsüne girerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

E-DEVLET ASAL SEVK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



Asker adayları, e-devlet Asal sevk başvuru ekranından sevk için gerekli evraklarının çıktısını alabilecekler.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Asal Sevk başvurusu yapmak isteyen askere gidecek kişiler, e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra ASAL Sevk İşlemleri menüsüne girmesi gerekiyor.

Sistemde er sınıflandırma sonucunu görüntüledikten sonra sevk bilgilendirmesi butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sevk kişisel bilgiler ve Sevk başvuru bilgilendirme sekmeleri üzerinden sevk belgesi oluşturabilir ve birliğe teslim olacağınız tarihi görüntüleyebilirsiniz.

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler.

E-devlet üzerinden yapılan askerlik işlemleri şu şekilde:

Hizmet Seçimi

Er Sınıflandırma Sonucu

Sevk Bilgilendirmesi

Sevk Kişisel Bilgiler

Sevk Başvuru Bilgilendirme

Sevk Belgesi

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! E-Devlet Bedelli askerlik sonuçları sorgulama 2023

Sevk belgesi yani sülüs belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.