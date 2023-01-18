Bedelli askerlik yerleri açıklandı! E-Devlet Bedelli askerlik sonuçları sorgulama 2023

Bedelli askerlik yerleri belli oldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Bedelli askerlik sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA
2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler de aşağıdaki gibidir.
2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
02.02.2023
02.03.2023
06.04.2023
04.05.2023
31.05.2023
06.07.2023
10.08.2023
07.09.2023
05.10.2023
09.11.2023
07.12.2023