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Bedelli askerlik yerleri açıklandı! E-Devlet Bedelli askerlik sonuçları sorgulama 2023

Bedelli askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı. Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler. Adaylar; Bedelli askerlik yerleri, celp dönemleri ile birlik yerlerini e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte E-Devlet Bedelli askerlik sonuçları sorgulama ekranı

18 Ocak 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Bedelli askerlik yerleri açıklandı! E-Devlet Bedelli askerlik sonuçları sorgulama 2023
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Bedelli askerlik yerleri belli oldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Bedelli askerlik sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA

2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler de aşağıdaki gibidir.

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

02.02.2023

02.03.2023

06.04.2023

04.05.2023

31.05.2023

06.07.2023

10.08.2023

07.09.2023

05.10.2023

09.11.2023

07.12.2023

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