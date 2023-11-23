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Asansör cinayetinde yeni gelişme! Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Manisa'da Atalay Yüksel'in, Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i telle boğarak öldürüp asansöre attığı çifte cinayet cinayette çarpıcı detaylara ulaşıldı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin 'Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor' olduğu ortaya çıktı.

Sabah23 Kasım 2023 Perşembe 07:45 - Güncelleme:
Asansör cinayetinde yeni gelişme! Genç kızın son sözleri ortaya çıktı
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Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez'in Adi Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

ANKARA'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak önceki gün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.

Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ AYRINTILARA ULAŞILDI

Sabah'ın haberine göre, korkunç cinayetle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi.

Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü.

Sevgilisi Devrim Güler'i öldürmek için de evde 2 saat bekleyen Yüksel'in aynı telle talihsiz kadını öldürdüğü anlaşıldı.

CESETLER EVDE KOKMASIN DİYE 4. KATA ÇIKARMIŞ

Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.

Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları sevgilisi Atalay Yüksel'in evinde bulundu.

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