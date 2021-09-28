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Asansöre binme sırasında silahlar konuştu: 1 yaralı

Diyarbakır'da görenleri şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Söz konusu olay Diyarbakır'ın merkez Karapınar ilçesinde meydana geldi. Asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavga sırasında ateşlenen silahla 1 kişi yaralandı.

AA28 Eylül 2021 Salı 19:21 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 19:21
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Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde M.B. ve ismi öğrenilemeyen komşusu arasında asansöre binme sırası nedeniyle tartışma yaşandı.

Olay yerinden uzaklaşarak iş yerine giden M.B. ile peşinden gelen komşusu yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan M.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan, açılan ateş sonucu seken bir mermi, olay yerinden geçen 17 yaşındaki H.İ'nin tişörtünü sıyırdı.

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