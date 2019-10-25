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ASDEP alımı ne zaman yapılacak? ASDEP personel alımı şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde ASDEP dahil toplam 4 bin 321 personel alımı gerçekleştirilecek. ASDEP alımı ne zaman yapılacak? ASDEP personel alımı şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuya dair yaptığı açıklamaların ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Bakanlık bünyesinde 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı sağlanacak. ASDEP alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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ASDEP alımı ne zaman yapılacak? ASDEP personel alımı şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık bünyesinde personel alımı yapılacağını duyurdu. 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı duyurusunun ardından, başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladılar. ASDEP alımı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar.. 
 

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ASDEP ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , 4 bin 321 personel alımı ile ilgili başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ASDEP alım tarihi ve ASDEP alım şartları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
ASDEP NEDİR?
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.
 
ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.
 
ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmet
2- Psikoloji
3- Sosyoloji
4- Çocuk Gelişimi
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
6- Aile ve Tüketici Bilimleri
 
bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

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