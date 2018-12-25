Asgari ücret açıklandı: AGİ belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası asgari ücret geçen yıla yüzde 26.5 oranında artarak 417 TL artış yapıldı.

EN DÜŞÜK AGİ 191 TL OLDU

Asgari ücrete gelen zam oranının belli olmasından sonra merak edilen konuların başında ise Asgari Geçim İndirimi’nin ne kadar olduğu geliyor. Yapılan zam oranına göre AGİ ücreti de en düşük 191.85 oldu. AGİ, en son 152 TL idi.

İŞTE 2019 AGİ ÜCRETLERİ

Medeni Durum

Bekar: 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,78 TL