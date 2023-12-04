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''Asgari ücret'' iddiasına TÜRK-İŞ'ten yalanlama

TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok” sözleri üzerine “TÜRK-İŞ'in ‘Asgari Ücret teklifi netleşti' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

IHA4 Aralık 2023 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
''Asgari ücret'' iddiasına TÜRK-İŞ'ten yalanlama
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TÜRK-İŞ'in yaptığı açıklamada, Genel Başkan Atalay'ın Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" ifadeleri üzerine kamuoyunda 'TÜRK-İŞ'in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu' şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceği yer aldı.

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