Aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'da ikinci doz aşılama oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını açıkladı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum'un aşı oranını yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Aşı oranı arttıkça risk azalacak." mesajını verdi.
Muş'un ise turuncu iller kategorisindeki yerini aldığını aktaran Koca, "Muş'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Turuncu iller kategorisine giren Muş, oranı yükseltmeli. Tek doz aşı koruma sağlamaz. İkinci doz aşımızı geç kalmadan yaptırmalıyız." uyarısında bulundu.