İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti
Güncel

Aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'un ikinci doz Kovid-19 aşılamasında yüzde 65'i geçerek sarı kategoriye, Muş'un ise aşılama oranında yüzde 55'in üzerine çıkarak turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

AA15 Ekim 2021 Cuma 00:58 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 00:59
ABONE OL

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'da ikinci doz aşılama oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını açıkladı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum'un aşı oranını yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Aşı oranı arttıkça risk azalacak." mesajını verdi.

Muş'un ise turuncu iller kategorisindeki yerini aldığını aktaran Koca, "Muş'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Turuncu iller kategorisine giren Muş, oranı yükseltmeli. Tek doz aşı koruma sağlamaz. İkinci doz aşımızı geç kalmadan yaptırmalıyız." uyarısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.