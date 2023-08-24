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Aşırı sıcaklar sürecek mi?

Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

24 Ağustos 2023 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Aşırı sıcaklar sürecek mi?
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Kavurucu sıcaklar yurt genelinde bu hafta da etkili olacak.

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların yine mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyor.

Yağmurla birlikte sıcaklık da düşecek

Bazı bölgelerde ise yağış geçişleri bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım yağış görülecek bölgelerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Ülkemizin kuzey doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklarla olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini tahmin ediyoruz."

Yağışların sadece Karadeniz'de görülmeyeceğini, batı kesimlerde de yağış beklentisi olduğunu aktaran Yıldırım, "Önümüzdeki günlerde Ege, Göller yöresi ve Çanakkale, Balıkesir kıyılarında özellikle pazar günü öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bununla birlikte yağış alan bölgelerimizde hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 35 derece civarında seyredecek. İstanbul'da ise termometreler 32 dereceyi gösterecek.

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