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Asker eğlencesi sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kütahya'da asker eğlencesi sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA3 Mart 2024 Pazar 07:09 - Güncelleme:
Asker eğlencesi sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Parmakören Mahallesi Memiş Yılman Caddesi'nde, bir asker eğlencesinin ardından husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hakan Zengin (42) tabancayla açılan ateş sonucu, yakını Mustafa Açıkgöz de (40) başına aldığı sert cisim darbesiyle yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan 2 zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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