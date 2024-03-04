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  • Asker eğlencesinde tünel kapatıp meşale yakanlara 8 bin 280 lira para cezası
Güncel

Asker eğlencesinde tünel kapatıp meşale yakanlara 8 bin 280 lira para cezası

Sultanbeyli'de asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 4 kişiye 8 bin 280 lira para cezası verildi.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Asker eğlencesinde tünel kapatıp meşale yakanlara 8 bin 280 lira para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyadaki "Asker eğlencesinde tünel kapatıp meşale yaktılar" şeklindeki paylaşım üzerine yapılan çalışmada, bir grubun Fatih Bulvarı'ndaki tünelde trafik akışını tehlikeye düşürecek ve bozacak şekilde araçlarıyla yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediklerini belirledi.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliklerine ulaşılan M.T, Ü.Y, S.K. ile M.E.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "tünellerde uyulması gereken duraklama mesafelerine uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 8 bin 280 lira ceza kesildi.

Şüpheliler "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli makamlara sevk edilecek.

  • asker eğlencesi
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