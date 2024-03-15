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  • Askeri eğitim uçağının şantiye alanına düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Güven, memleketine uğurlandı
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Askeri eğitim uçağının şantiye alanına düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Güven, memleketine uğurlandı

Konya'da Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait NF-5 eğitim uçağının 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na inişi sırasında pist yakınlarıyla düşmesiyle şehit olan iş makinesinin operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in (36) cenazesi törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı.

DHA15 Mart 2024 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Askeri eğitim uçağının şantiye alanına düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Güven, memleketine uğurlandı
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Türk Yıldızlarına ait NF-5 eğitim uçağı dün, konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına inişi sırasında pist yakınlarında düştü. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş, paraşütle atlayarak kurtulurken, uçağın düştüğü noktada pist onarım çalışması yapılan şantiye alanındaki iş makinesinin operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu, sözleşmeli Er Furkan Öztürk yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot Gümüş ve er Öztürk'ün tedavileri sürüyor.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı terminalinde tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Törenin ardından şehit Güven'in cenazesi askeri uçakla defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Efeler ilçesine gönderildi.

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