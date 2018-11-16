Askeri kirpi araçları kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir karayolu Üçkuyu Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, 35 G 8790 plakalı askeri kirpi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Sıfır olan aracın, İzmir'den Tunceli'ye teslim edilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Bir diğer kaza da yine Kayseri-Nevşehir karayolu Garipçe mevkisinde meydana geldi. 35 G 8785 plakalı askeri kirpi ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Bu kazada da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Sıfır olan aracın, İzmir'den Hakkari'ye teslim edilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.