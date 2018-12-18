Askeri yasak bölgede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan M.A.G. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
Edirne'de, merkeze bağlı Bosna köyündeki sınır birliği askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen M.A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.A.G.'nin, 'kasten Öldürme' ve 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan açık dosyası bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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