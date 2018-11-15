Askerlik süresi kısalacak mı? Tek tip askerlik TBMM'de ne zaman yürürlüğe girecek?

Tek tip askerlik TBMM'de ne zaman yürürlüğe girecek? 2018 Askerlik süresi kısalacak mı? TSK askerlik süresi son dakika ne zaman düşecek? Yeni askerlik sistemi ile ilgili son açıklamalar nedir? Tek tip askerlik süresi ne kadar olacak? 12 aylık zorunlu askerlik 9 ay olacak mı? Askerlik süresinde kısalma olacak mı? sorularına yanıt arayan milyonlarca vatandaş için yeni gelişmeleri bu habeirmiz üzerinden derledik. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tek tip askerlik konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Halihazırda uzun dönem 12, kısa dönem 6 ay olarak yapılan zorunlu askerlik hizmeti hakkında bir takım düzenlemelerin yapılması bekleniyor.Askere gitme çağında olan çok sayıda genç, bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden tek tip askerlik konusunda yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Konuya dair son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulunmuştu. Askerlik süresinin düşüp düşmeyeceği tek tip askerliğin nasıl olacağı ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr haber sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte yeni askerlik sistemi gündemde. Konu ile ilgili ilk resmi açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra yakın zamanda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli bir açıklama geldi. Türkiye'de profesyonel askerliğe geçişte yapılacak ilk adımda, askerlik süresinin düşüp düşmeyeceği ve tek tip askerlikte nasıl bir uygulama, düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. Hulusi Akar, profesyonel askerlerin zaten olduğunu TSK'nın uzman çavuş ve uzman erbaşlara ihtiyaç olduğunu belirti. Uzman erbaş ve uzman çavuşlar ile ilgilli alımların yapıldığını belirten Akar, zorunlu askerliğin düşürülmesi konusunda bekletilerin oluşması ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenleme ile ilgili bilgi sunulacağı belirtildi. Yeni askerlik sisteminde ücretli askerlik ile birlikte asgari ücretli çalıştırılabileceği ön görülmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi.

Tek tip askerlik sisteminin ne zaman hayata geçirileceği merak edilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından ‘askerlik süresi düşecek mi’ sorusu da akıllara geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milyonlarca kişinin merak ettiği 'tek tip askerlik' konusu açıklama yaptı.

Bu açıklamanın ardından 'askerlik süresi düşecek mi' sorusu akıllara gelirken yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler daha yakından takip edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada; “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve Milli Savunma Bakanlığı hakkında milletvekili sorularına cevap verdi.







HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevapladı. İşte o açıklamalar;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve Milli Savunma Bakanlığı hakkında milletvekili sorularına cevap verdi. Temel askerlik eğitiminde değişiklik yapacaklarını belirten Bakan Akar, "2-3 aydan beri çalışmalar yapılıyor. Çalışma henüz sonuçlanmadı.

Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı dahil yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve sonra ülkemizin gündeminden mümkünse bedelli, dövizli askerlik gündemden çıkacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerliğe ilişkin 'Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor.' dedi.



Bakan Akar, tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngürülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:



"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.





Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.".

ASKERLİK NEDİR?



Asker olma durumu, savaş sanatını öğrenme ve yapma mesleği ve görevi. Bu görevi yerine getirenlere ve özel yasalara göre silâhlı kuvvetlerde çalışan ve resmî giysi taşıyan kişilere asker denilir. Erden mareşale ya da büyük amirale dek tüm rütbesiz ve rütbeli kişiler özel yasalara göre savaş sanatını öğrenmek ve uygulamak zorundadırlar. Askerler yüklendikleri görevlere göre er, erbaş, astsubay, askerî öğrenci, askerî memur ve subay olmak üzere 6 gruba ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu her erkek, Askerlik Zorunluluğu Yasası'na göre 20 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününden, 46 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününe dek 26 yıllık bir süre için askerdir. Bunun silâh altında geçen süresi yükümlülere göre değişir.

Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi 18 aydır. Yükseköğrenim görmüş yükümlülerden kurayla belirlenenler 8 ay erlik, geri kalanlar 16 ay yedek subaylık yaparlar. Gereksinme fazlası yedek subay adaylarının birikmesi nedeniyle, yedek subay olacakların sayısı 1980 yılında ordunun gereksinimine göre yeniden düzenlendi. Yapılan sağlık denetimlerinde "çürük" çıkanlar göreve alınmazlar. Kendilerine özgü meslek okullarında yetiştirilen subaylar ve astsubaylar meslek olarak sürekli askerlik yaparlar. Bunların görev süreleri emekli oluncaya dek sürer.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine geçtiğimiz haftalarda AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:



"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.



Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.".



ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?



Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.