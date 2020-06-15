İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8417
  • EURO
    7,7002
  • ALTIN
    375.623
  • BIST100
    109597
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asma ilaçlamak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Güncel

Asma ilaçlamak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde asma ilaçlamak için iş yerinin çatısına çıkan yaşlı adam 5 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:21
ABONE OL

Olay, Yeni Sanayi Sitesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de demircilikle uğraşan Muhammed Aygün (72) iş yerinin çatısında bulunan asmayı ilaçlamak için merdiven yardımı ile çatıya çıktı. Yaşlı adam asmayı ilaçlarken çatıdaki plastik tentenin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaşlı adamın çatıdan düştüğünü gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Misafirliğe geldi depreme yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.