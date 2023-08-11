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Asrın felaketinin ardından Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcılar ile yıkımına başlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki milyonluk binaların patlayıcılarla yıkım işlemlerine başlanıyor.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Asrın felaketinin ardından Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcılar ile yıkımına başlanıyor
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık depremler Malatya'da ciddi hasara yol açarken, kentin en prestijli bölgesi olarak adlandırılan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 12 ila 15 katlı milyonluk binalar da depremlerde hasar aldı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binaların nasıl yıkılacağı ise merak konusuydu. 12 ila 15 katlı binaların iş makineleri ile yıkımlarının hem güç olacağı hem de zaman kaybına yol açacağı düşünülerek bölge için dinamitli patlatma yönteminde karar kılındı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, bölgedeki yıkım çalışmalarına bugün 14.00 sıralarında başlanacağını açıkladı. Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde yapımı süren köy evlerinde incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, kent genelindeki kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda 11 ilimiz ve bu illerimizden ziyade 4 ilimizde de 6 Şubat'ın çok ciddi tesirleri vardı. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla depremlerin izleri siliniyor. Bizlerde Ak kadrolar olarak bu işlerin içerisindeyiz ve son anahtar teslimi yapılana kadar da inşallah devam edeceğiz" dedi.

Dinamitle yıkım çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, "Malatya'mızda yıkım süreci devam ederken, yıkımların ilk defa yapılacak yöntemle yeni bir boyutuna geçiyoruz. Yüksek katlı binaların yıkım süreçlerinde yaşanan bir sorun vardı, sürenin uzun sürmesi. Bunun yaşanmaması için farklı bir teknik yarın Malatya'mızda YİKOP'tan aldığımız bilgilere göre, ilk kez yapılacak. Bu yıkım tekniği dinamitle patlatma tekniği. Kolon ve kirişler üzerinde yapılan bir faaliyet içeriden bina çökertiliyor. Tabi bunun için konuyla ilgili kurumlar ciddi bir hazırlık yaptılar. Hazırlığın neticesinde Cuma günü öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt'ta dinamitle patlama tekniğiyle ilk yıkım faaliyeti başlayacak" diye konuştu.

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