Asya Alizade gözaltına alındı! Sınır dışı edilecek

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla mayıs ayında yakalanan İran asıllı rapçi Asya Alizade, imza yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Hakkında tahdit kodu bulunan Asya Alizade, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Asya Alizade, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen İran asıllı rapçi Asya Alizade, mayıs ayında gözaltına alınmıştı.