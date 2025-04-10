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Asya devinden KAAN'a büyük ilgi! Projede yer almak istiyorlar

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN projesinde yer almak istediklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Asya devinden KAAN'a büyük ilgi! Projede yer almak istiyorlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye ile 'küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen oluşturma sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Subianto ayrıca, "5. nesil milli muharip uçak KAAN'ın projesinde yer almak istiyoruz. Gemi projelerinde yer almak istiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinden istifade etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye hayran olduğunu ifade eden Subianto, "Buradan çok şey öğreniyorum. Türkiye, Osmanlı'nın devamı bizim için ve gerçekten ilham bizim için, Endonezya halkı için" ifadelerini kullandı.

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