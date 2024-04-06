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Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 01:25 - Güncelleme:
Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Buna göre, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bahtiyar Topal görevden alınırken, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, 8. Bölge Müdürü Serkan Tepe, 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt görevden alındı.

6. Bölge Müdürlüğüne Sencer Kestir, 7. Bölge Müdürlüğüne Denizhan Erol, 8. Bölge Müdürlüğüne Ziya Çolak, 15. Bölge Müdürlüğüne ise Abdulkerim Kaya'nın atamaları yapıldı.

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