23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

Ataşehir’de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede oturan kadın, alevlerden kurtarmak için 3 çocuğunu vatandaşların açtığı battaniyeye attı. Kendisi de ikinci kattan atladı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ataşehir Yenisahra mahallesi incekaş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı. İddiaya göre, yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından kendisi atladı.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
 
Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, “Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi” dedi.
 
Ünal Kocasoy ise “Bir kadın atladı. Çocukları da içeriden almışlar, kurtarmışlar” diye konuştu.
 
Göztepe'de özel bir hastanede tedavi altına alınan anne Naciye Ş. ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının sol bacağının alçıya alındığı görüldü. Çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

Ailesindeki 9 seçmenden 5 oy çıkınca canlı yayında ağladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Geçim kaynağı oldu: Şifa deposu...

Geçim kaynağı oldu: Şifa deposu...

Üretimini 4 katına çıkardı! 'Çuval’la para kazanıyor...

Üretimini 4 katına çıkardı! 'Çuval’la para kazanıyor...

İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Görenler şaşırıyor: Babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdı

Görenler şaşırıyor: Babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Kapadokya'daki bir ahırda bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık...

Kapadokya'daki bir ahırda bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA