Atatürk aleyhine sosyal medyada video paylaşan şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, cami çıkışı sosyal medyada videolu paylaşım yapan bir kişinin, imamın hutbede yer almamasına rağmen Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyup camiyi terk ettiğine yönelik ifadeleri üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis ekipleri, paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet B'ye ait olduğunu tespit etmiş ve şüpheliyi dün Ümraniye'de gözaltına almıştı.
Şüpheli hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından işlem başlatılmıştı.