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  • Atatürk büstüne zarar vermişlerdi: 2 şahıs tutuklandı
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Atatürk büstüne zarar vermişlerdi: 2 şahıs tutuklandı

Niğde'de Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'ndaki Atatürk büstüne zarar veren şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 23:38 - Güncelleme:
Atatürk büstüne zarar vermişlerdi: 2 şahıs tutuklandı
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25 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı Divarlı Kasabası'nda meydana gelen olayın ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde büste zarar veren şahıslar tespit edildi.

Atatürk büstüne zarar verdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.Ç. (19) ve B.Y. (16) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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