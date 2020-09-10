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Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili flaş gelişme: Çatayev'in yardımcısı Kiev'de yakalandı

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'in yardımcısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalanarak gözaltına alındı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:00
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Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan yazılı açıklamada, servisin, Interpol tarafından aranılan DEAŞ terör örgütü liderlerinden birini yakaladığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin eski Sovyet ülkesi uyruklu ve DEAŞ terör örgütününün üst yönetiminde olduğu kaydedildi.

Şüphelinin Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'in yardımcılığını yapmış olduğu belirtilen açıklamada, Suriye ve Irak'ta terör saldırıları ve teröristlerin eğitiminde görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin 2018'de sahte belgelerle Ukrayna'ya giriş yaptığı, aynı zamanda örgütün hücre evlerini yönetmeye devam ettiği kaydedildi.

Kiev'de yakalanan şüphelinin 40 gün süreyle gözaltında tutulacağı belirtilen açıklamada, iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2017'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2016'da düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.

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