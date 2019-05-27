Atatürk Havalimanı taşındı bölgede trafik azaldı

Atatürk Havalimanın tamamen taşınmasıyla havalimanının etrafındaki trafik büyük ölçüde rahatladı. Havadan çekilen görüntülerde ise taşınma sürecinden önce sürekli trafik olan yolların bomboş olduğu görüldü. Araç sürücüleri taşınma sürecinin ardından trafiğin ciddi oranda azaldığını ifade etti. Dolmuş ve otobüs şoförleri ise taşınma sürecinden önce trafiğin çok olduğunu vurgulayarak taşınma sürecinden sonra daha fazla sefer yapabildiklerini belirttiler. İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'ün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı tarihinin en sessiz günlerini yaşarken binlerce aracın oluşturduğu yoğun trafik ortadan kayboldu. Mesai başlangıcında ve iş çıkışında havalimanı servis araçlarının oluşturduğu trafik ortadan tamamen kalkması ise trafiğin azalmasına neden oldu.

“HAVALİMANININ TAŞINMASI TRAFİĞE OLUMLU ETKİLERİ OLDU”

6 yıldır Havalimanı çevresinde taksicilik yaptığını ifade eden Yusuf Koan, “ Atatürk Havalimanı taşınmadan önce çevresinde ve bağlantı yollarında bayağı trafik oluyordu. Ama şuanda trafik açık tır garajlarının burada olmasında dolayı otoban girişlerinde biraz yoğunluk yaşanıyor ondan sonrası açık. Havalimanının taşınması trafiğe olumlu etkileri oldu. Akşam iş çıkış saatlerinde trafik oluyor ama eskisi gibi değil” dedi.

“HAVALİMANI TAŞININCA BİR SEFER FAZLA YAPIYORUZ”

38 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Bayram Harmanbaşı, “ Atatürk Havalimanı taşınmadan önce çok trafik vardı. Taşındıktan sonra trafik daha serbest oldu açıldı. Trafikte herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Havalimanı taşınınca bizim seferlerimiz de arttı yolcular da bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar. Havalimanı taşınınca bir sefer fazla yapıyoruz. Eskiden Halkalı-Yenibosna hattında 11 sefer zor yapardık minibüs ile şimdi 12 sefer rahatlıkla yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SERVİS ARAÇLARININ TRAFİKTE KALKMASI İLE YOĞUNLUĞU AZALTTI”

Kuyumcukent Taksi Durağında 10 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını dile getiren Naci Çoban, “Atatürk Havalimanında görevli olan servis araçlarının trafikten kalkması ile yoğunluk azaldı ama İstanbul Trafiğine tamamen etkisini azaltmıyor. Ama yine de bu bölgede olumlu bir etkisi oldu. Trafikte azalma var ancak İstanbul trafiğine kökten bir çözüm değil bu taşınma. Örnek vermek gerekirse a noktasından b noktasına 20 dakikada geliyorsa şimdi 15 dakikada geliyor. 5 dakikalık bir fark olmuş oldu. Yine yoğunluğumuz var ama aşırı bir yoğunluğumuz yok” şeklinde konuştu.

“ÇEVRESİNDEKİ TRAFİĞİN AZALMASINA KESİNLİKLE OLUMLU YÖNDE ETKİSİ OLDU”

Atatürk Havalimanı’nın kalkmasının şehir içinden havalimanı yönüne gelen araçların sayısını büyük oranda azalttığını vurgulayan araç sürücüsü Yılmaz Özboyacı, “Atatürk Havalimanının taşınması çevresindeki trafiğin azalmasına kesinlikle olumlu yönde etkisi olmuştur. Trafik çok fark etti. Sadece havalimanı çevresinde değil akşam iş çıkış saatinde Kapalıçarşı çevresinden, şehir içinden gelenler de biraz rahat etti. Çünkü yolar daha boş oldu o saatlerde eskisine kıyasladığımız zaman” dedi.

Özel Halk Otobüsü Şoförlüğü yapan Çelebi Yıldız Atatürk Havalimanını taşınmasının trafiği azalttığını ifade ederek, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin trafiğin anlaşılacak bir boyutta azaldığını yolların bomboş bir şekilde adeta otobana döndüğünü belirtti.