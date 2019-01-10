Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri uçağın lastiği patladı
Bandırma'dan İstanbul'a gelen askeri nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Nakliye uçağının iniş sırasında piste teker koymasının ardından lastiği patladı. Uçak pist ortasında kaldı.
- DHA
Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.
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