11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4121
  • 6,2353
  • 224.137
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

Bandırma'dan İstanbul'a gelen askeri nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Nakliye uçağının iniş sırasında piste teker koymasının ardından lastiği patladı. Uçak pist ortasında kaldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

THY'den yeni rekor: Yüzde 10 arttı

THY'den yeni rekor: Yüzde 10 arttı

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var

5 bin kişiyi işten çıkaracak

5 bin kişiyi işten çıkaracak
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA