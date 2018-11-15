Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atatürk Havalimanı'ndaki yangın tatbikatını gerçek sandılar

Atatürk Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Her yıl yapılan tatbikat, sabah saatlerinde Genel Havacılık Terminali yakınlarındaki alanda gerçekleştirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Havalimanında meydana gelebilecek yangına müdahale edecek itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Dumanları ve itfaiye araçlarını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, yorumlarda da bulundu. Yangının neden çıktığını anlamayan bir kişinin; görüntü çekilirken "Uçak mı düştü" dediği duyuluyor. Yangının söndüğünü gören vatandaşlar, "Medyadan öğreniriz birazdan" da diyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA