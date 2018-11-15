Atatürk Havalimanı'ndaki yangın tatbikatını gerçek sandılar

Havalimanında meydana gelebilecek yangına müdahale edecek itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Dumanları ve itfaiye araçlarını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, yorumlarda da bulundu. Yangının neden çıktığını anlamayan bir kişinin; görüntü çekilirken "Uçak mı düştü" dediği duyuluyor. Yangının söndüğünü gören vatandaşlar, "Medyadan öğreniriz birazdan" da diyor.