Atatürk Sergisi’ne 100 Bin Ziyaretçi

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı sergi yoğun ilgi görüyor. Folkart Gallery’de Ekim ayında ziyarete açılan Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal sergisinde 400 obje ve bir kısmı daha önce hiç yayımlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Sergiyi bugüne kadar 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü günlerinde ziyaretçi rekorları kırıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 8 bin Kişi ziyaret ederken, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde ise 6 bin kişi ziyaret etti. Atatürk sergisine en yoğun ilgiyi çocuklar ve gençler gösterdi. 7’den 70’e herkesin ziyaret ettiği sergiye çocukların ve gençlerin ilgisi dikkat çekti. Ailesi ile birlikte sergiyi gezen çocukların yanı sıra İzmir’deki okullarda sergiyi ziyaret ediyor.

SEVGİ VE SAYGININ YANSIMASI

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart Gallery’deki BÜYÜK DAHİ/Gazi Mustafa Kemal isimli sergimizi açıldığı tarihten bugüne kadar 100 bini aşkın kişi ziyaret etti. Şuana kadar Folkart Gallery’deki sergilerimiz arasında en çok ziyaret edilen sergi oldu. 2015 yılının Şubat ayında yaptığımız ilk sergimizden bu yana 13. sergimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ziyaretçi rakamlarının İzmirlilerin sanata olan ilgisinin en büyük kanıtlarından biri olduğuna işaret eden Sancak, bundan önceki sergilere de ilginin çok yüksek olduğunu kaydetti. Sancak, “Özellikle son sergimiz, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Atatürk’e duyulan sevgi ve saygının yansımasını biz bu sergimizde görebiliyoruz” diye konuştu.

"Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal" isimli sergide Atatürk'ün bugüne kadar yayımlanmamış fotoğraflarından kullandığı kahve fincanlarına, Atatürk kapaklı Time Dergisi'nden Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı gaz lambalarına, çeşitli kıyafetlerine kadar birçok farklı obje ziyaretçiler tarafından görülebiliyor. Serginin proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, proje danışmanlığını ise Prof. Dr. Zafer Toprak üstlendi. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergi, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı.

FOTOĞRAF ALTI (okul ziyaret): Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri de sergiyi ziyaret eden okullar arasında yer aldı.

EDİTÖRE NOT:

FOLKART GALLERY SERGİLERİ

Türkiye’nin en büyük sanat galerisi olma unvanı ile 2015 yılında kurulan Folkart Gallery’de, bugüne kadar 13 ayrı sergi sanatseverlerle buluştu.

1-Ellerin Büyüsü-Prof. Dr. Hans Zilch Koleksiyonu

(8 Şubat 2015 - 15 Mart 2015)

2-Bir Hürriyet Türküsü-Çanakkale Savaşları

(18 Mart 2015 - 31 Mayıs 2015)

3-İşçiler-Workers/ Sebastiao Salgado

(1 Ekim 2015 - 29 Kasım 2015)

4-Kara Afrika Sanatı-Hıfzı Topuz Koleksiyonu

(18 Aralık 2015- 14 Şubat 2016)

5-Kanın Beyaz Sesi-Robert Capa

(4 Mart - 15 Mayıs 2016)

6-Kan Kırmızı-Adonis/Habip Aydoğdu

(26 Ekim – 25 Aralık 2016)

7-Sevmek Güzel Meslek Reis-Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Sergisi

(13 Ocak – 12 Mart 2017)

8-Türk Resminin Köşe Taşları

(24 Mart – 28 Mayıs 2017)

9-Varlığın Yeniden İnşası-Jorge Marin

(13 Ekim 2017 - 20 Mayıs 2018 / Süre uzatımı 20 Eylül 2018)

10-Dizelerin Renkleri

(13 Ekim - 10 Aralık 2017)

11-Suskun Bakışın Aykırı Çığlığı-Chema Madoz

(22 Aralık 2017 - 25 Şubat 2018)

12-Düşsel Detaylar-İvan Marchuk (9 Mart - 20 Mayıs 2018)