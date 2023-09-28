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Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan sanık için istenen ceza belli oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan A.E.S. hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan sanık için istenen ceza belli oldu
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi.

Raporda, 8 Temmuz'da sosyal medya platformunda bir hesaptan yapılan paylaşımda, "Üsküdar'daki Marmara İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.E.S'nin kıyafetleri varken Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair" ihbar niteliğinde görüntü ve yazılar olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen A.E.S, videodaki kişinin kendisi olduğunu ancak bunun yaklaşık 2 yıl önce 9. sınıf öğrencisiyken çekildiğini, fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini, Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek gibi bir amacının olmadığını, bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını belirtti.

İddianamede sanık A.E.S, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame Anadolu Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

Öte yandan savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.

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