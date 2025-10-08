İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7276
  • EURO
    48,5349
  • ALTIN
    5390.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı evde yangın sonucu hasar oluştu.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 07:11 - Güncelleme:
Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
ABONE OL

Atatürk'ü Havza'ya davet eden heyette bulunan Bayram Efendi'ye ait yaklaşık iki asırlık konağın bahçesindeki kameriyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının eve de sıçraması üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında kameriye ile evin dışında hasar oluştu.

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a gelen Atatürk'ün Havza'da bir süre kaldığı Bayram Efendi Konağı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2009 yılında koruma altına alınmıştı.

2 katlı, 8 odası bulunan konakta 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alındıktan sonra restorasyon çalışmasına başlanmış ancak tamamlanmamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.