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'Ateş Kuşları' müdahale etti, İHA'lar görüntüledi

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale eden 'Ateş Kuşları' isimli yangın uçakları İHA tarafından görüntülendi.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 17:44 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:44
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Adana’nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları ile müdahale ediliyor.

Bugün saat 11.30’da ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi’nde çıkan yangını kontrol etmek için ekipler, karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterlerlerin yanı sıra "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları da katılıyor. Yangına müdahale eden Ateş Kuşları İHA tarafından görüntülendi.

Görüntüleri paylaşan Orman Genel Müdürlüğü "Yeşil Vatan’ın birçok noktasında yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları dualarımız sizlerle" notunu düştü.

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